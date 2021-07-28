Футболист Линекер назвал Олимпийский комитет России самым успешным в истории Олимпиады

Знаменитый английский футболист Гари Линекер высказался об успешном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Он заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) — лучший в истории Олимпиады.

«Олимпийский комитет России определенно является самым успешным комитетом в истории Олимпиады», — написал Линекер на своей странице в Twitter.

Россия находится на четвертой строчке общего медального зачета. Сейчас у страны в активе семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Победительницами стали Ангелина Мельникова, Виктория Устимова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Пользователи Сети обсудили успех российских спортсменок.

В связи с двухлетними санкциями WADA российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна звучит первый концерт Чайковского.