Французский боксер в знак протеста на Играх час просидел на ринге

Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку на Олимпиаде и в знак протеста против дисквалификации час просидел на ринге. Спортсмену засчитали поражение в поединке с британцем Фрейзером Кларком. Судьям показалось, что француз ударил его головой.

Алиева дисквалифицировали в четвертьфинальном поединке с Кларком в категории свыше 91 килограмма. Француз не согласился с решением судей, начал их оскорблять и отказался уходить с ринга. Он сел в углу и облокотился о канаты. Через 30 минут организаторы проводили боксера в подтрибунное помещение, но потом он вернулся и еще около часа сидел на ринге.

«Своим поступком я хотел выразить несогласие с вердиктом. А в подтрибунном помещении мне рассказали, что результат невозможно пересмотреть», — объяснил Алиев, слова которого привело РИА «Новости».

Алиев отказался извиниться за свое поведение и забастовку. Он сказал, что не нарушал правил, и мог выйти в полуфинал, если бы не решение судей.

Организаторы боксерского турнира сообщил ТАСС, что Алиева могут снять с Олимпиады.

Алиев родился в Москве. Он выступает за Францию, в которой живет с шести лет.