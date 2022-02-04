Forbes назвал команды с самой стильной формой на Олимпиаде в Пекине

Форму сборной США на Олимпийских играх в Пекине назвали одной из самых стильных. Одежда канадских и российских атлетов тоже привлекла внимание — ее сочли трендовой.

Экипировку команд, вышедших на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Олимпиады, оценил журнал Forbes.

Для американской сборной форму изготовил бренд Ralph Lauren. Атлеты предстали перед публикой в унисекс-комплектах — анораках и пуховиках с клетчатым принтом. Последние пользуются бешеным спросом в магазинах США и стоят две тысячи долларов (около 153 тысяч рублей).

Приехавшие защищать честь Канады на открытии Игр были одеты в красный и белый монохром. Костюмы разработала марка Lululemon из Ванкувера. Сшиты они из водостойкого антибактериального синтетического текстиля. Длину курток можно регулировать застежками-молниями. Они же позволяют превратить одежду в рюкзак.

Спортсмены из России для парада выбрали пуховики и лазурные брюки. Дизайн костюмов придумал бренд Zasport. Основательница компании Анастасия Задорина сохранила образы «очень лаконичными и соответствующими мировым тенденциям моды».

Шведов в костюмах от Uniclo синих и голубых оттенков тоже сочли стильными. Заметили и немцев в Adidas с принтами по цветам национального флага. Китайцы предстали перед публикой в красно-белых комплектах Anta. В список включили и сборную Казахстана с формой от бренда ZIBROO и российского дизайнера Дмитрия Шишкина.