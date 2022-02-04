Назван самый популярный вид спорта на Играх в Пекине

Фигурное катание стало самым популярным видом спорта на Олимпиаде в Пекине. К такому выводу пришли специалисты международной исследовательской компании IPSOS по итогам масштабного опроса.

Эксперты опросили 20 тысяч жителей из 28 стран и выяснили, что соревнованиями по фигурному катанию больше всего интересуются в Китае, где об этом заявили 50% респондентов. Следят за фигурным катанием 47% опрошенных из Мексики и 46% участников опроса из России. Результаты опроса опубликовал Telegram-канал RТ.

На втором месте по популярности у зрителей — прыжки с трамплина. Им отдают предпочтение 18% респондентов. За ними следуют конькобежный спорт (15%) и сноуборд (13%).

Среди россиян на втором месте после фигурного катания биатлон (39%). Опрошенные из других стран проявляют к нему меньше интереса (7%).

Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.