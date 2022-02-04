Фигуристка Роднина заявила, что не будет смотреть командный турнир на ОИ
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не считает нужным смотреть командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Об этом написали NEWS.ru.
«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев — ну и пусть. Еще догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», — сказала Роднина.
По итогам первого дня командного турнира Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая команде США.