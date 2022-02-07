Фигуристка Камила Валиева первой в истории выполнила четверной прыжок на Олимпиаде

Российская спортсменка Камила Валиева стала первой фигуристкой в истории, которая выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. За свой прокат 15-летняя россиянка набрала 178,92 балла, заняв первое место.

Во время произвольной программы командного турнира Олимпиады Валиева установила сразу четыре рекорда. Юная фигуристка успешно приземлила четверной сальхов, а также стала первой спортсменкой, которая выполнила каскад с четверным прыжком. Кроме того, еще два рекорда россиянка получила благодаря включению в программу «Болеро» двух четверных прыжков и исполненных в ней четверного прыжка и тройного акселя.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Валиеву индивидуально неповторимой. По ее мнению юная спортсменка обладает выдающимся талантом.

«Она индивидуально неповторима. Нет второй такой. Большой и настоящий талант», — заявила она РИА «Новости Спорт».

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине восхитило американского актера Алека Болдуина. Он заявил, что прокат спортсменки вобрал в себя всю красоту мира.