Фигуристка Боброва рассказала, в каких дисциплинах Россия может взять золото на ОИ

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, на что может рассчитывать российская сборная на Олимпиаде в Пекине. По мнению спортсменки, золото Россия получит в четырех дисциплинах из пяти.

«Это женское одиночное катание, парное катание (у нас сейчас очень сильные пары и вполне возможно получить два, а то и три призовых места). Рассчитываем на золото в танцах. Его будет очень сложно завоевать, но тем не менее вероятность такая остается. И в командных соревнованиях, думаю, мы сможем завоевать золотую медаль для сборной», — сказала Боброва.

Фигуристка пожелала коллегам удачи и здоровья.