Фигуристам США грозит иск за музыку на Олимпиаде

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер на Олимпийских играх в Пекине выступили под композицию Heavy Young Heathens в короткой программе командных соревнований. После возвращения домой их ждет суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщило издание Courthouse News.

С иском в суд обратилась группа Heavy Young Heathens, известная своими композициями для фильмов, передач и рекламных роликов. В качестве дополнительных ответчиков истцы потребовали привлечь телекомпанию NBC и Ассоциацию фигурного катания США. Сколько именно требуют исполнители за использование своей музыки без разрешения не уточняется.

Музыканты заявили, что их запись отличается оригинально сочиненным вступлением и уникальной аранжировкой.

«Трек представляет собой очень ценный лицензионный актив для истцов и является их визитной карточкой во всем мире» — говорится в заявлении истцов.

При этом никто из спортсменов или компаний к ним не обращался за разрешением об использовании этой композиции.

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выступали в составе командного соревнования на Олимпиаде в Пекине, где американцы заняли второе место. Церемонию награждения МОК решил не проводить из-за участия в составе команды России, которая стала лидером, фигуристки Камилы Валиевой, заподозренной в допинге.



