«Этого не может быть!» Тренер Ашрам призналась, что была уверена в победе Авериной

Елена Копыленко, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, призналась, что до последнего момента была уверена, что золото на Олимпийских играх в Токио возьмет россиянка Дина Аверина. Об этом наставник чемпионки рассказала РИА «Новости».

По словам Копыленко, она привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионской всегда становится россиянка. И когда в Токио долго не зажигали оценку за упражнение Авериной с лентой, она была уверена, что золотая медаль достанется россиянке.

Тренер призналась, что чемпионство Ашрам стало для нее большой неожиданностью. Она до сих пор не может осознать случившееся.

«Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: „Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!“» — рассказала Копыленко.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что не считает Линой олимпийской чемпионкой. По ее словам, сама Ашрам понимает, что допустила ошибки, за которые можно было не получить и бронзы.

Сама израильтянка ранее в ответ на критику припомнила, как уступила Дине Авериной на чемпионате мира в 2019 году, хотя тогда у россиянки тоже упал предмет в упражнении с булавами. Копылова при этом заявила, что в Израиле тогда не было такой реакции на это поражение, как та, что сейчас наблюдается в России.