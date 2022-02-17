«Это был ужасный удар». Финский фристайлист лыжами снес оператора на Олимпиаде

Финский фристайлист Йон Саллинен во время своего выступления на Олимпиаде случайно влетел в оператора. Во время прыжка спортсмен задел камеру лыжами и рухнул на склон. Оператор от удара отлетел в другую сторону.

В итоге Саллинен оказался на последнем месте в квалификации и не смог отобраться в финал. По словам финна, это был ужасный удар. Теперь у него болит область ключицы. Спортсмен выразил надежду, что с оператором все в порядке, сообщил «Матч ТВ».