Эстафету Олимпийского огня в Греции отменили

После того, как в Спарте собралась толпа людей на церемонии зажжения Олимпийского огня, врачи схватились за головы. Среди скопления людей вирус мог легко распространиться и, если среди зрителей был хоть один носитель штамма, заражены оказались бы сотни и тысячи здоровых людей.

Власти Греции приняли в итоге «трудное, но необходимое» решение. Путешествие Олимпийского огня по Греции закончилось, не начавшись. Как уточнили в правительстве страны, «в эти трудные времена требуется разумное отношение всех сторон».

Огрганизационный комитет Токио-2020 получит Олимпийский огонь как и было запланировано, 19 марта. Зрителей при этом не будет. Церемония пройдет на стадионе «Панатинаикос». В греческом этапе эстафеты готовились участвовать 600 факелоносцев. Ожидалось, что Огонь преодолеет 3200 километров пути по Греции.