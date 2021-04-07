Эстафету олимпийского огня отменили в Осаке из-за вспышки коронавируса

Эстафету олимпийского огня отменили в японской Осаке из-за рисков распространения коронавируса. Об этом объявил губернатор префектуры Хирофуми Есимура, сообщило агентство Kyodo.

Глава Осаки заявил, что не позволит факелоносцам олимпийской эстафеты пробегать по дорогам общего пользования из-за ситуации с коронавирусом. По количеству заражений среди регионов Японии префектура идет на втором месте.

Эстафета олимпийского огня должна была состояться в Осаке на следующей неделе.

Власти Осаки в среду объявили о введении локального режима ЧС на западе префектуры из-за ухудшения ситуации с ковидом. С 5 апреля в связи с ростом случаев заражений меры профилактики коронавируса также были усилены в префектурах Мияги и Хего.

КНДР ранее отказалась принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио. Пхеньян объяснил это желанием защитить северокорейских спортсменов от коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но была отменена из-за пандемии. Игры перенесли на 2021 год, они будут проходить с 23 июля по 8 августа.