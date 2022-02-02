Эстафета олимпийского огня Игр-2022 началась в Пекине

Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года началась в Пекине. Церемония стартовала в Олимпийском парке на севере китайской столицы.

Старт эстафеты прошел в 09:16 по местному времени (04:16 по московскому времени), отметил ТАСС.

В первый день эстафеты после обеда огонь прибудет в парк зимних Олимпийских игр на западе Пекина.

Эстафету было решено сократить до трех дней из-за эпидемической обстановки.

За эти три дня огонь побывает в Яньцине, Чжанцзякоу, на Великой китайской стене, в Летнем императорском дворце. В пятницу, 4 февраля, его доставят в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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