«Если запрещено, то нарушает правила». Экс-гендиректор РУСАДА заявил, что Валиеву могут привлечь к ответственности

Российская фигуристка Камила Валиева проходит через обычную антидопинговую проверку для любого спортсмена. Об этом «360» рассказала руководитель спортивной практики компании «Клевер Консалт», бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович.

Эксперт отметила, что действие кодекса и антидопинговых правил также распространяются и на несовершеннолетних. По словам Анцелиович, это сделано для блага юных спортсменов.

«Если они не будут попадать под его действие и их не будут наказывать на за их применение, то и персонал, и тренеры будут этим злоупотреблять. В их отношении могут использовать запрещенные субстанции. Это сделано с целью защиты несовершеннолетних», — отметила она.

Недостигшие 18-летнего возраста спортсмены попадают в категорию защищенных, добавила руководитель спортивной практики. У них более легкое доказывание степени вины, а также меньшие санкции за нарушение правил, объяснила Анцелиович.

«В принципе, они могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил», — подчеркнула она.

Любая субстанция, внесенная в запрещенный список WADA, является запрещенной, добавила Анциеловиц. В любом случае, она не должна находиться в организме спортсмена.

«Улучшает она результаты или нет, если она запрещена, значит, она нарушает правила спорта и вредит здоровью», — заявила бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА.

Процедура, через которую в данный момент проходит 15-летняя спортсменка Камила Валиева, по мнению Анциелович, является обычной. В силу того, что фигуриста представляет страну на Олимпиаде, сохранить ее конфиденциальность было крайне трудно, добавила она. Также руководитель спортивной практики призвала не делать поспешных выводов и дождаться официальных заявлений.

Издание «Спорт-Экспресс» ранее сообщило, что российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву могут отстранить от соревнований и не допустить к личному турниру. При этом сборную могут лишить всех медалей, завоеванных ранее в командном турнире.