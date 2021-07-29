Эксперт прокомментировал вероятность отмены Олимпиады из-за роста заболевших

Профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины дал оценку информации об отмене Олимпиады в Токио из-за роста заболевших ковидом. Об этом сообщила Lenta.ru.

По его словам, увеличение числа инфицированных на соревнованиях вряд ли приведет к их отмене или переносу. Олимпиада только началась, поэтому больные, выявленные в Олимпийской деревне, скорее всего, заразились коронавирусом еще до прибытия в Японию.

Эксперт считает, что эпидемиологическая обстановка сильно не должна ухудшиться. Изоляции зараженных спортсменов будет вполне достаточно, чтобы продолжить Олимпиаду в обычном режиме.

Все атлеты молоды и полны сил, поэтому вероятность протекания болезни в тяжелой форме у них крайне мала, считает специалист. Тем не менее, организаторы должны быть готовы к любым «сюрпризам», заключил Мас-Кома.