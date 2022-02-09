Экс-тренер хоккейной сборной РФ Быков оценил игру команды против Швейцарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с RT оценил игру сборной против Швейцарии на Олимпиаде. В этом матче россияне выиграли со счетом 1:0.

Хорошо, что России на старте достался такой сильный соперник как Швейцария, считает Быков. Это помогло настроиться на нужный лад.

«Естественно, в действиях российских хоккеистов ощущались нервозность и закрепощенность. Все же это дебютный матч на Олимпиаде. Поэтому не получилось реализовать те моменты, которые были созданы (а их было достаточно). В любом случае после победы психологическое состояние команды будет на высшем уровне. Думаю, по ходу Игр сборная России будет двигаться по нарастающей», — заключил он.