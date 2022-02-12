Экс-глава WADA предложил России пропустить несколько Олимпиад

России следует пропустить несколько олимпийских сезонов и решить проблему с допингом у спортсменов. Такое мнение выразил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

Паунд считает, что обнаружение в пробе на допинг спортсменки Камилы Валиевой вещества триметазидина нельзя назвать загрязнением. В связи с этим он предложил России взять временный тайм-аут в Олимпийских играх.

«Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль», — процитировало его Reuters.

Паунд также считает, что решение позволить России выступать на Олимпиаде в качестве команды Олимпийского комитета РФ — чересчур мягкое. Русские, по его мнению, «заручились поддержкой юристов». Таким образом, как считает экс-глава ВАДА, россияне делают все возможное, чтобы выйти сухими из воды.

Врач группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский может быть виновным в допинг-скандале, который возник вокруг спортсменки Камилы Валиевой. Такое мнение ранее выразило немецкое издание Sportschau.