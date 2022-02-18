Экс-глава РУСАДА оценила последствия обвинений со стороны МОК против Тутберидзе

Тренеру Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не могут грозить никакие санкции из-за того, что президент Международного олимпийского комитета счел, что она слишком холодно встретила спортсменку после проката произвольной программы. Об этом «360» заявила руководитель спортивной практики компании «Клевер Консалт», бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович.

«Конечно, именно по тому, как она встретила [фигуристку], — нет [ничего грозить не может]», — сказала эксперт.

Она напомнила, что персонал Валиевой могут проверить в рамках допингового скандала. При этом Анцелиович подчеркнула, что Международный олимпийский комитет навряд ли будет проводить какие-то расследования, хотя потенциально может.

«Скорее всего, это будут проводить WADA и РУСАДА. Если в ходе расследования будет установлена какая-то роль в содействии при приеме запрещенной субстанции либо в использовании в отношении спортсменки, когда персонал был инициатором приема, то да, действительно, персонал могут дисквалифицировать», — пояснила собеседница «360».

По ее словам, так как в случае дела Валиевой речь идет о несовершеннолетнем спортсмене, то есть «защищаемом лице», дисквалификация может быть вплоть до пожизненной. «Но сначала надо установить факт нарушения и вины со стороны персонала спортсмена», — заключила она.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что тренеры фигуристки Камилы Валиевой встретили ее холодно после выступления в произвольной программе. По его словам, такое поведение не дает ему уверенности в окружении фигуристки. Также он сообщил, что расследование допинг-скандала с участием Валиевой затронет ее тренерский штаб.