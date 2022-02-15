Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев обсудил с порталом News.ru неудачную стрельбу российского биатлониста Эдуарда Латыпова на олимпийской эстафете в Пекине.

«В первую очередь — психология. Эдуард сгорел на подходе к рубежу. Я думаю, что этот второй круг, который он ехал перед „стойкой“ с минутным отрывом, как раз его и погубил», — объяснил Драчев.

По его мнению, если бы была борьба, то Латыпов шел бы спокойно, зная, что надо делать. Он выразил сожаление, что в биатлоне ты еще не чемпион до последнего выстрела. По его словам, биатлон заканчивается на финише, а не на огневом рубеже.

«Латыпов показал всем, как не надо стрелять. Это бронзовая медаль, которая могла стать золотой», — добавил собеседник издания.