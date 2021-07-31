Джокович отказался от игры за бронзу на Олимпиаде

Теннисист Новак Джокович отказался от игры за бронзовую медаль в миксте на Олимпийских играх — 2020. Теперь награда автоматически достается его соперникам — Эшли Барти и Джону Пирсу.

Об этом сообщило издание «Чемпионат». Ранее спортсмен в одиночном разряде проиграл бронзовую медаль Пабло Карреньо-Бусте. За золотую медаль в миксте поборются Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

Ранее теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, который назвал российскую олимпийскую форму мошеннической. Спортсмен попросил не допускать представителя СМИ на его игры.

«[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков. Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», — рассказал спортсмен.

Сам журналист прокомментировал ситуацию. Он считает, что Медведев неправильно понял вопрос. По его словам, он лишь поинтересовался, есть ли на российских спортсменах такое «клеймо», но не утверждал этого.