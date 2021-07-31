Две россиянки вышли в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки

Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова вышли в финал олимпийского турнира по стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Информация об этом появилась в Telegram-канал ОКР.

Юлия Зыкова заняла первое место в квалификации, набрав 1182 очка. А Юлия Каримова стала четвертой, набрав 1177 очков. В финал прошли восемь спортсменок. Финал состоится также в субботу, 31 июля.

Ранее Каримова в паре с Сергеем Каменским завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в соревнованиях смешанных пар.

Сборная России по дзюдо в субботу победила команду Монголии в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах со счетом 4:2. Команду представили Дарья Межецкая, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева, Муса Могушков, Михаил Игольников и Тамерлан Башаев.

Сборная России пока занимает четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде. Сейчас у российской сборной 36 медалей: 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Олимпийские игры завершатся 8 августа.