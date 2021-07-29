Дурманов рассказал, какие препараты принимала снявшаяся с Олимпиады гимнастка Симона Байлз

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась выступать на Олимпиаде в Токио. Бывший глава антидопинговой службы Госкомспорта Николай Дурманов рассказал RT, с чем могло быть связано такое решение.

Байлз объяснила свой поступок ментальными проблемами и рассказала, что чувствует сильное давление на себя. По словам Дурманова, у спортсменки действительно есть проблемы — в детстве ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), всю жизнь она принимала препарат метилфенидат, имеющий большое количество побочных эффектов.

«Симона действительно принимает этот препарат с детства, сама об этом как-то упоминала, а кроме того, эта же информация фигурировала в базе американской лаборатории и была предназначена для внутреннего пользования до тех пор, пока базу не вскрыли хакеры. Препарат серьёзный, его более распространенное название — риталин», — сказал Дурманов.

Риталин запрещен в спорте, так как является родственником метамфетаминов. Однако многие спортсмены, игнорируя запрет, употребляют его в качестве допинга. Препарат имеет большое количество серьезных побочных эффектов: вплоть до депрессии и суицидальных мыслей.

«Опасная штука на самом деле. Любое длительное насилие над нервной системой, тем более на молекулярном уровне, рано или поздно обязательно даст о себе знать».

Байлз могла столкнуться с побочными эффектами, или же с синдромом отмены, если спортсменка наоборот перестала принимать препарат.

Дурманов добавил, что на состоянии гимнастки могла сказаться и нездоровая обстановка в спортивной среде. Например, известно, что Байлз еще в детстве сталкивалась с сексуальными домогательствами со стороны врача сборной.

«Девочке 24 года, и большую часть из них она находится в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Симона вполне могла просто сломаться безо всякого риталина», — заключил Дурманов.