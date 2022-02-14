Духовник сборной России на ОИ рассказал о беседе с Валиевой

Фигуристка Камила Валиева побеседовала с духовником олимпийской сборной России, протоиереем Андреем Алексеевым. Священник назвал разговор отеческим и не стал вдаваться в подробности.

Беседа прошла накануне, сообщило РИА «Новости». А сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине.

«В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий», — сказал Алексеев.

Сегодня Валиева провела тренировку перед соревнованиями одиночниц. Они пройдут 15 февраля. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что расследованием дела 15-летней россиянки будет заниматься независимый отдел агентства.

CAS мотивировал свое решение тем, что Валиева в силу возраста по нормам Всемирного антидопингового кодекса (WADC) является «защищенным лицом». В правилах есть положения о разных стандартах доказательств и о более низких санкциях к тем, кого считают «защищенными лицами».

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.