Друг Камилы Валиевой рассказал о состоянии фигуристки после допинг-скандала

Российская фигуристка Камила Валиева очень переживает по поводу допингового скандала, который разворачивается вокруг нее на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказал ее друг, грузинский фигурист Морис Квителашвили, с которым они вместе тренируются у Этери Тутберидзе. Слова спортсмена процитировал StarHit.

«Как абстрагироваться от истории последних дней? Смотря как все воспринимать. Кто-то абстрагируется, а кому-то это мешает. Я все читал, смотрел — мне нормально», — отметил Квителашвили.

Морис добавил, что очень хорошо общается с Камилой и желает ей всех благ. Он признался, что когда узнал о происходящем, то был в шоке. Фигурист заявил, что не верит в виновность россиянки.

«Могло ли быть такое, что Камила принимала этот запрещенный препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо. Камила тоже переживала», — заявил Квителашвили.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию отложили в связи с проблемами, возникшими с допинг-тестом одного из представителей российской команды.

В дальнейшем выяснилось, что речь шла о Камиле Валиевой. По данным СМИ, в допинг-тесте Валиевой нашли триметазидин. Данный препарат запрещен с 2015 года — его используют для лечения кардиологических проблем. Вещество не влияет на повышение спортивных результатов. При этом не исключалось, что фигуристку могут отстранить от выступлений в личном первенстве, а команду лишить завоеванного золота.