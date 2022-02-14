Драчев объяснил, почему МОК отменил церемонию вручения наград для российских спортсменов на Олимпиаде
Призер Олимпийских игр Драчев объяснил, решение МОК не проводить церемонию награждения
Международный олимпийский комитет решил не устраивать церемонию награждения для российских фигуристов, поскольку дело Камилы Валиевой не завершено и нужно дождаться результатов ее второй пробы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист, депутат Госдумы VII созыва Владимир Драчев.
Он заявил, что решение МОК направлено не против Валиевой, дело — в самой ситуации.
«Они ушли от возможного возврата медали. Если они сейчас вручат, а через месяц проба Б [окажется положительной]. <…> Лучше, конечно, просто не наградить сейчас», — высказал он свое мнение.
Произошедшую историю с положительным допинг-тестом Валиевой собеседник «360» назвал запутанной.
«Очень запутанная ситуация, неприятная для нас. В теории мы можем потерять и командное золото, завтра будет старт у девочек-одиночниц. Пока ситуация в целом не в нашу сторону, а кто виноват — здесь надо смотреть глубже», — сказал он.
Надо разбираться, что происходило в Федерации фигурного катания.
«Спорт находится в центре политической войны. То, что говорит Светлана Журова по поводу терапевтических исключений, на мой взгляд, это немного совершенно другое. Этот препарат — обычный „Рибоксин“, это совершенно не тот препарат, ради которого все бьются», — заметил он.
По словам Драчева, надо было его грамотно принимать, он для спортсменки такого уровня, как Валиева, вообще ничего не дает. Теперь необходимо выяснить, как спортсменке посоветовали принимать препарат, находящийся в списке запрещенных.
«Если подтвердится, что этот препарат в пробе Б находится, вот это будет печальное известие. Если в пробе А он есть, а в пробе Б его не будет, то здесь будет серьезное разбирательство — кто же его все-таки положил», — подчеркнул собеседник «360».
Если же во второй пробе тоже найдут триметазидин, то у выступающей против России стороны будет еще один повод, чтобы препятствовать восстановлению Россией своих прав на международных соревнованиях.
«Завтра мы ей (Камиле Валиевой — прим. ред.) пожелаем успеха и на произвольной программе», — добавил Драчев.
На прошлой неделе произошел громкий скандал с участием российских фигуристов. После их победы в командном турнире церемонию вручения отложили из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что в ситуации виновна Федерация фигурного катания. По ее мнению, организация должна была добиться для Валиевой терапевтического исключения для принятия триметазидина. Об этом сообщало издание «Подъем».
В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на положительную пробу, все же разрешил участвовать Валиевой в турнире на Олимпиаде.