Драчев объяснил, почему МОК отменил церемонию вручения наград для российских спортсменов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет решил не устраивать церемонию награждения для российских фигуристов, поскольку дело Камилы Валиевой не завершено и нужно дождаться результатов ее второй пробы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист, депутат Госдумы VII созыва Владимир Драчев.

Он заявил, что решение МОК направлено не против Валиевой, дело — в самой ситуации.

«Они ушли от возможного возврата медали. Если они сейчас вручат, а через месяц проба Б [окажется положительной]. <…> Лучше, конечно, просто не наградить сейчас», — высказал он свое мнение.

Произошедшую историю с положительным допинг-тестом Валиевой собеседник «360» назвал запутанной.

«Очень запутанная ситуация, неприятная для нас. В теории мы можем потерять и командное золото, завтра будет старт у девочек-одиночниц. Пока ситуация в целом не в нашу сторону, а кто виноват — здесь надо смотреть глубже», — сказал он.

Надо разбираться, что происходило в Федерации фигурного катания.

«Спорт находится в центре политической войны. То, что говорит Светлана Журова по поводу терапевтических исключений, на мой взгляд, это немного совершенно другое. Этот препарат — обычный „Рибоксин“, это совершенно не тот препарат, ради которого все бьются», — заметил он.

По словам Драчева, надо было его грамотно принимать, он для спортсменки такого уровня, как Валиева, вообще ничего не дает. Теперь необходимо выяснить, как спортсменке посоветовали принимать препарат, находящийся в списке запрещенных.

«Если подтвердится, что этот препарат в пробе Б находится, вот это будет печальное известие. Если в пробе А он есть, а в пробе Б его не будет, то здесь будет серьезное разбирательство — кто же его все-таки положил», — подчеркнул собеседник «360».

Если же во второй пробе тоже найдут триметазидин, то у выступающей против России стороны будет еще один повод, чтобы препятствовать восстановлению Россией своих прав на международных соревнованиях.

«Завтра мы ей (Камиле Валиевой — прим. ред.) пожелаем успеха и на произвольной программе», — добавил Драчев.

На прошлой неделе произошел громкий скандал с участием российских фигуристов. После их победы в командном турнире церемонию вручения отложили из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что в ситуации виновна Федерация фигурного катания. По ее мнению, организация должна была добиться для Валиевой терапевтического исключения для принятия триметазидина. Об этом сообщало издание «Подъем».

В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на положительную пробу, все же разрешил участвовать Валиевой в турнире на Олимпиаде.