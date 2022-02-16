Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не вскрывали, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Он подчеркнул, что дело спортсменки пока не рассмотрено до конца.

По словам Адамса, МОК предпочел бы, чтобы этой истории не было вообще, и не хочет никаких спекуляций, сообщил «Матч ТВ».

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба „Б“, она еще не вскрыта», — заключил он.

В ответ на вопрос, будет ли засчитана золотая медаль Валиевой, если она победит, Адамс пояснил, что результат россиянки в произвольной программе будет засчитан как предварительный. По его словам, будет сделано «как бы примечание». Также Адамс предположил, что то же самое относится и к результатам командного турнира на ОИ.

«Дело еще не рассмотрено до конца, поэтому все выводы на данном этапе неуместны. <…> МОК должен следовать правилам и не будет спекулировать о возможных результатах процесса», — подчеркнул он.

Накануне Валиева стала лучшей в короткой программе на личном турнире на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.