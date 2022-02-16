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    16 февраля 2022, 08:27

    Допинг-пробу «Б» Камилы Валиевой пока не вскрыли — МОК

    Директор по коммуникациям МОК Адамс: допинг-проба «Б» Валиевой пока не вскрыта

    Ольга Назаркина

    Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не вскрывали, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Он подчеркнул, что дело спортсменки пока не рассмотрено до конца.

    Допинг-пробу «Б» Камилы Валиевой пока не вскрыли — МОК

    По словам Адамса, МОК предпочел бы, чтобы этой истории не было вообще, и не хочет никаких спекуляций, сообщил «Матч ТВ».

    «Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба „Б“, она еще не вскрыта», — заключил он.

    В ответ на вопрос, будет ли засчитана золотая медаль Валиевой, если она победит, Адамс пояснил, что результат россиянки в произвольной программе будет засчитан как предварительный. По его словам, будет сделано «как бы примечание». Также Адамс предположил, что то же самое относится и к результатам командного турнира на ОИ.

    «Дело еще не рассмотрено до конца, поэтому все выводы на данном этапе неуместны. <…> МОК должен следовать правилам и не будет спекулировать о возможных результатах процесса», — подчеркнул он.

    Накануне Валиева стала лучшей в короткой программе на личном турнире на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.