Документы по апелляции МОК по делу Валиевой пока не дошли до CAS
СAS заявил, что пока не получил документы от МОК по делу фигуристки Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не получил документы по апелляции от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене отстранения от участия в Олимпиаде российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.
«На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу Камилы Валиевой», — сказано в заявлении.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, его она сдала 25 декабря.
РУСАДА из-за этого временно отстранила фигуристку, но решение было успешно оспорено — Камиле Валиевой разрешили выступать на Олимпиаде. В свою очередь МОК опротестует соответствующее решение РУСАДА.
Ранее Валиева выступила в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной, россияне завоевали золото.