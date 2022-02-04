«Язык бы отрезал». Тихонов возмутился из-за жалоб биатлонистки на еду для олимпийцев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку Валерию Васнецову за ее жалобу на еду в Пекине. Тихонова возмутили слова спортсменки. По его словам, «своими соплями» она поднимает волнения в коллективе.

Тихонов отметил, что в 1980-м году на Олимпиаде в США спортсмены жили в гораздо более суровых условиях, но никто не жаловался, сообщил Sport24.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. <…> А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. <…> Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — сказал он.

По его мнению, Васнецову следовало бы выгнать за такие высказывания.

«Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — добавил Тихонов.

Он добавил, что членам сборной нужно думать о том, как лучше выступить на Олимпиаде, а «не рыться в грязном белье». По словам Тихонова, в то время, когда он выступал на международных соревнованиях, спортсменов вообще иногда не кормили.

«Меня во время ЧМ 1973 года полицейские на улице в голодном обмороке подобрали. И я не жаловался!» — сказал он.

Фото своего питания в карантинном отеле в Олимпийской деревне Васнецова опубликовала у себя в Instagram. По ее словам, каждый день ей дают одинаковый набор: макароны, соус, пара кусочков картошки и мясо.