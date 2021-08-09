Дядя олимпийской чемпионки Бацарашкиной объяснил, в чем заключается ее секрет успеха

Виталина Бацарашкина завоевала две золотые и одну серебряную медали на Олимпийских Играх в Токио. Дядя спортсменки Сергей Бацарашкин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что привело девушку к успеху.

«У нее дед — закоренелый охотник, он привил ей любовь к оружию. Это ее увлекло. Ей купили первую пневматику. Затем она пришла в 12 лет в тир. Сначала занималась с винтовкой, потом попробовала пистолет и так потихоньку увлеклась, и это ее поглотило», — рассказал мужчина.

Бацарашкин рассказал, что во время победы Виталины семью переполняли положительные эмоции. По его словам, во время прямой трансляции с соревнований их семье поступило множество звонков с поздравлениями от родственников и друзей.

Мужчина рассказал также о характере спортсменки. Он отметил, что Виталина является спокойным человеком, непривыкшим к публичному образу жизни.

«Виталина не любит публичный образ жизни, но переносит его стойко. Она понимает, что это сопутствует тому успеху, который она заслужила благодаря своему труду. Она абсолютно спокойно к этому относится», — подытожил он.