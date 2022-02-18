Десятки поклонников встретили Камилу Валиеву в Шереметьево. Трансляция

Участников олимпийской сборной России встретили сегодня в московском аэропорту Шереметьево. Среди спортсменов, которые вернулись домой из Пекина, была и Камила Валиева. За 15-летнюю фигуристку переживала вся страна.

Собравшиеся держали в руках российские флаги и плакаты с фотографиями Валиевой и надписями «Камила, мы любим тебя», «Каждый выдержал свой бой, Камила, мы с тобой!».

Приехали в аэропорт фанаты и других российских спортсменов, в частности, фристайлиста Илью Бурова.

В аэропорту играла живая музыка. Присутствующие аплодировали и кричали слова поддержки спортсменам.

Валиева прошла мимо людей очень быстро. Ее лицо было скрыто за маской.

Фигуристка оказалась на четвертом месте в личном турнире на ОИ. На состоянии девушки сказалось сильнейшее давление из-за допингового скандала.