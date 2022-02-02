ПЦР-тесты и роботы-курьеры: члены российской делегации рассказали о жизни в Олимпийской деревне Пекина

Все приехавшие на Олимпийские игры участники делегаций обязаны носить специальные маски и регулярно проходить ПЦР-тестирование несколько раз в день. Об этом в своих социальных сетях рассказали фигуристка Евгения Медведева и приехавшая на соревнования в качестве корреспондента чемпионка Олимпиады 2018 года Алина Загитова.

Девушки опубликовали видео о том, как проходит жизнь спортсменов в условиях пандемии.



Загитова на своей странице в Instаgrаm показала, что тестирование на коронавирус проходит ежедневно. У каждого члена делегации есть специальный пропуск. При его предъявлении он проходит медицинских специалистов.



Обслуживанием номеров гостей китайской столицы занимаются роботы. Не обходится и без курьезов. Электронный официант, который привез ужин российской фигуристке Евгении Медведевой отдал ей не всю еду. Видео спортсменка опубликовала в своем TikTok.

На опубликованных кадрах видно, что девушке нужно ввести свой номер, чтобы забрать доставку. Но Медведева успела вытащить не все и робот закрыл дверцу. Спортсменке пришлось набирать свой номер еще один раз.

Санитарные нормы для всех прибывающих на Олимпийские игры в Пекин очень жесткие. Как сообщил ТАСС, проверять гостей соревнований начинают за четыре дня до вылета. В течении двух суток желающие попасть в Китай должны сдать два ПЦР-теста с разницей в 24 час.

Следующее тестирование проводят прямо в аэропорту столицы Китая. Работающие там медики четко следят, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Еще один тест гости сдают после заселения в отеле. Если у человека подтвердится инфекция, то его на специальной машине доставят в отель-изолятор.