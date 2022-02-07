Депутат Журова высказалась об игре хоккеисток в медицинских масках на Олимпиаде

Женские сборные по хоккею России и Канады были вынуждены играть встречу на Олимпиаде в медицинских масках из-за отсутствия тестов на ковид. Это для сайта телеканала «Звезда» прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Выступление хоккеисток она назвала настоящим подвигом.

Я не знаю, как они сегодня играли. Это очень сложно. Я так понимаю, что это не безвредно для здоровья. Потому что заниматься спортом не в специализированных масках — это не очень полезно. Но видите, такие были обстоятельства, приходится мириться с этим, чтобы остаться на Олимпийских играх и продолжать борьбу», — сказала Журова.