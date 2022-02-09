Депутат Журова прокомментировала новый допинговый скандал на Олимпиаде

Сборной России по фигурному катанию отказываются вручать золотые медали за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 — по информации СМИ, из-за того, что один из спортсменов сдал сомнительный тест на допинг, пишет kp.ru Спорт. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что это психологическая атака на российских спортсменов и болельщиков.

По мнению Журовой, причиной «сомнительного» теста могли стать имеющиеся у кого-то из спортсменов медицинские разрешения на прием каких-либо препаратов. Однако западным СМИ выгодно выставить это в свете допингового скандала.

«Я считаю, что нет места для паники. У меня такое ощущение, что это такая психологическая атака и на болельщиков, чтобы сейчас начали писать нашим ребятам всякие гадости, опять в допинге обвинять. Они же понимают, как это воздействует на нас», — сказала бывшая спортсменка.