Депутат Свищев призвал не верить слухам о допинг-пробе Камилы Валиевой

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал не верить появляющимся в СМИ публикациям о сомнительном результате допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он поговорил с Life

Эти слухи не имеют отношения к реальности, считает Свищев. Он подчеркнул, что Россия выступает за чистый спорт и неукоснительно соблюдает правила Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Верить слухам нельзя. Возникла действительно непонятная ситуация, в которой должны разобраться МОК и Международная федерация. Человеку 15 лет, а его уже зачислили в допингисты самые главные. Я считаю, что не надо торопиться. Я уверен, что она точно ничего не употребляет», — сказал депутат.