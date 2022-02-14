Депутат Свищев поздравил Валиеву с допуском к личным соревнованиям

Глава думского Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев обсудил с порталом News.ru решение Спортивного арбитражного суда допустить фигуристку Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

«Валиева не виновата в том, что WADA так долго и по непонятным причинам не вскрывало допинг-пробу. И у нас в этом плане есть вопросы. Слава богу, что и у CAS эти же вопросы есть. Мы поздравляем нашу спортсменку с допуском к личным соревнованиям», — сказал парламентарий.

Он заметил, что все обвинения еще не сняты, поэтому предстоит большая работа, чтобы доказать невиновность российской спортсменки. Депутат предположил, что эта неделя была для Валиевой самой сложной в жизни.

«Я думаю, что Федерация фигурного катания России должна провести внутреннее расследование и разобраться, как препарат попал в организм Камилы», — добавил собеседник издания.