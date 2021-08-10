Депутат назвал норвежскую статью о допинге в России «признанием собственной беспомощности»

Депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал публикацию в норвежском издании Dagbladet. Автор статьи под заголовком «Россия смеется над наказанием» назвал Россию символом обмана в мировом спорте.

«Все эти подколки и глупые статьи глупых людей — это их признание собственной беспомощности и бесполезности санкций», — уверен Свищев.

Он подчеркнул, что санкции должны применяться к спортсменам, пойманным на допинге. Однако в итоге наказывают спортсменов, которые никогда не были замешаны в скандалах. Несмотря на «прессинг», российские спортсмены показали прекрасные результаты на Олимпиаде — по мнению депутата, это многих раздражает.

«А что касается этого гавканья — оно будет происходить, судя по всему, еще долго. Никому не нужна сильная спортивная держава, никому не нужны наши успехи в экономике, в обороне и в том числе в спорте. Стабильность и социальная сторона жизни в любом государстве — это, в том числе, и спортивные результаты», — заключил Свищев.