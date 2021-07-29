Делегация России обратилась в оргкомитет Игр после случая с Медведевым и журналистом из Чили

Руководство российской делегации 29 июля направило обращение в оргкомитет Олимпиады в Токио после вопроса чилийского журналиста Себастьяна Намиаса российскому теннисисту Даниилу Медведеву о «клейме обманщиков». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской команды Константина Выборнова.

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет», — сказал Выборнов.

Накануне российский спортсмен попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Представитель СМИ спросил Медведева после игры, как тот относится к тому, что русские якобы несут на себе «клеймо обманщиков».

Теннисист в ответ пристыдил журналиста за такие вопросы, сказав, что больше не хочет видеть его на Олимпиаде. Через некоторое время чилиец сообщил, что его вопрос был безобидным и о мошенничестве он не говорил.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы.