«Давай заведем еще двух». Олимпийский чемпион Рылов признался в любви девушке и котикам

Маску с изображением кота, в которой олимпийцу Евгению Рылову не разрешили подняться на пьедестал, спортсмену подарила его девушка. Пловец из Подмосковья в интервью «360» признался, что котов любит больше собак.

Рылов пояснил, что выходить в маске мог на предварительные, полуфинальный и финальный заплывы. В ней он появлялся на европейских и российских чемпионатах.

«Это был подарок моей девушки. <…> На награждении [на Олимпиаде] мне говорили, что я должен выходить в предоставленной форме и предоставленной маске. Маска кота не являлась предоставленной формой Олимпийского комитета, поэтому на пьедестале я не мог в ней быть», — заметил двукратный олимпийский чемпион.

После дистанции в 200 метров ему разрешили надеть маску с изображением кота сразу же после схода с пьедестала.

Молодой человек добавил, что сам любит ласку и любовь, но и удивить любимую тоже сможет. По его словам, одним из самых неожиданных поступков для него было произнести фразу «Давай заведем еще двоих котиков». Пока что у него живут шесть мурлык.

«Люблю котов больше, чем собак. <...> Старший кот породы нибелунг — его зовут Мейн, потом вислоухая девочка Маляська, следующая по старшинству мейн-кун — девочка Милка, потом брат и сестра Тьма и Рыжик. И последний тоже нибелунг, зовут его Пепел», — рассказал спортсмен о своих питомцах.