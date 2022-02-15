Член МОК объяснил перенос награждения фигуристов желанием вручить медали «правильным людям»

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы сразу вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их позже. Об этом рассказал член МОК Денис Освальд.

«Мы хотим вручить медали „правильным людям“. Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Освальд отметил, что организация понимает и сборные, которые заняли второе и третье места. По его словам, МОК необходимо было найти баланс между интересами спортсменов, которые заслужили церемонию награждения и теми, у кого результат неокончательный.

«Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», — подчеркнул представитель организации.

Ранее стало известно о решении МОК не проводить церемонию награждения фигуристов российской и двух других сборных, которые вошли в тройку лидеров после командных соревнований.

Причиной этому стал допинговый скандал с россиянкой Камилой Валиевой. Несмотря на то, что ей разрешено и дальше принимать участие в Играх, расследование ее дела еще не завершено. МОК заявил, что если она войдет в тройку победителей в личном турнире, церемонию также проводит не будут. Торжественные мероприятия пройдут только после окончания расследования этого дела.