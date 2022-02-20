Чествование призеров ОИ по фигурному катанию и конькобежному спорту началось в Пекине

В Пекине начинается заключительная церемония чествования победителей и призеров Олимпийских игр по фигурному катанию и конькобежному спорту. Видео опубликовал в своем Telegram-канале Олимпийский комитет России.

На записи можно видеть фигуристов сборной. Конькобежцы, как пояснила за кадром сотрудник ОКР, должны вскоре подойти.

Российские конькобежцы выиграли две награды на Олимпиаде-2022. Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров, а мужская сборная в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова выиграла серебро в гонке преследования.

В командном турнире по фигурному катанию россияне выиграли золото. Но церемонию награждения отменил МОК из-за скандала вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. В личном турнире золото выиграла Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова. Накануне Евгения Тарасова и Владимир Морозов тоже взяли серебро в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили бронзу.