CAS назвал сроки принятия решения по делу Валиевой

Вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат, будет вынесен 14 февраля. Его озвучат промежуток с 08:00 до 10:00 по московскому времени. Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб. Его слова привел «Чемпионат».

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около 13:00-15:00 по пекинскому времени (08:00-10:00 по Москве)», — сказал Риб.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине завершил слушание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание длилось более шести часов, однако решение пока неизвестно.

Положительный результат на триметазидин дала допинг-проба, которую Камила Валиева сдала во время участия в Чемпионате России в конце декабря 2021 года. В настоящее время стоит вопрос о том, допустят ли россиянку до участия в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Камила Валиева уже стала победительницей Олимпиады в командном турнире фигуристов. Если ее решат дисквалифицировать, наград лишатся все российские участники турнира.