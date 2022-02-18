Бывший тренер Трусовой отреагировал на ее слова об уходе из фигурного катания

Фигуристка Александра Трусова после того, как сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде и получила серебряную медаль, заявила, что «ненавидит» фигурное катание и не хочет больше выходить на лед. Нервный срыв Трусовой для сайта телеканала «Звезда» прокомментировал бывший тренер фигуристки Ерем Газазян.

Он отметил, что Трусова всегда была очень целеустремленной, а ее выступление на Олимпиаде — огромное достижение. Слова бывшей подопечной Газазян связал со стрессом и усталостью.

«Саша Трусова, она никогда не останавливается — она прет вперед. Не зря ее называют „ракетой“. Ее слова о том, что она опускает руки и останавливается… можно расценивать как, скорее, усталость. Усталость от этого цикла, усталость от тренировок, смена времени, отсутствие семьи последние три недели рядом, отсутствие, опять же, ее комфорта, питомцев и так далее», — сказал тренер.