«Был самым мелким». Тренер признался в отцовских чувствах к олимпийцу Рылову

Пловец из Подмосковья Евгений Рылов, который завоевал для России две золотые медали на Олимпиаде в Токио, был самой небольшой комплекции в начале своей карьеры. Заслуженный тренер России Андрей Шишин в интервью «360» объяснил это долгим развитием будущего чемпиона.

Рылов начал тренироваться у Шишина с пяти лет и вскоре перешел в спортивную группу. Сразу никаких особенных задатков у него видно не было.

«Он позднего развития, достаточно мелкий парень, долго развивался. И когда здесь, в поселке Развилка, открылся спортивный класс, я отобрал сильнейших спортсменов с юга Москвы, из области, он у меня был там самым мелким», — вспомнил наставник олимпийца.

Шишин назвал свои отношения с молодым человеком очень близкими. И неудивительно — столько времени проводить вместе.

«Суммарно времени я провожу с ним больше, чем со своими детьми. Это уже частично отцовское, частично дружеское отношение», — добавил тренер.

На вопрос о характере Рылова он заметил, что плавание, безусловно, оставляет на человеке свой отпечаток.

«Три часа в воде утром, три часа вечером — молчим. Это достаточно тяжелый вид спорта. <…> Это не только Женя — возьмите моего любого спортсмена здесь, и вы увидите, что они особенные», — сказал Шишин.

По его словам, плавание нельзя сравнивать ни с водным поло, ни с футболом.