«Будут топить»: Навка об американском судье, оценившем выступление российских фигуристов

Выступающие в парном катании на Олимпийских играх Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в общем зачете. Самую низкую оценку в 81,12 баллов они получили от арбитра из США. Все остальные члены жюри оценили выступление россиян выше 82 баллов.

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что сомневается в объективности американской судьи. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».

«Очевидно, что американцы будут, грубо выражаясь, топить нашу сборную. Естественно, мы для них главные конкуренты. Тем не менее побеждает сильнейший», — заявила олимпийская чемпионка.

Навка отметила, что российская пара в своем выступлении допустила небольшие помарки, но все равно выступила лучше, чем американские спортсмены.

«Желаю нашим ребятам крепких нервов, чтобы они показали все, на что они способны. На то это и Олимпийские игры», — подытожила Татьяна Навка.

По итогам первого дня командного турнира российские фигуристы занимают второе место с результатом 26 баллов. Лидирует пара из США с показателем 28 баллов. Замкнули тройку спортсмены из Китая с 21 баллом.

Кроме Анастасии Мишиной и Александра Галлямина на лед в Пекине выйдут пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. В запасе остались Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.