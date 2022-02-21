«Буду это помнить». Валиева поблагодарила тренеров и фанатов за поддержку на Олимпиаде

Тренерский штаб школы «Самбо-70» оказал фигуристке Камиле Валиевой поддержку на Олимпиаде в Пекине. Об этом юная фигуристка написала у себя в блоге.

Спортсменка сообщила, что первая Олимпиада в ее жизни подошла к концу. Валиева выразила благодарность тренерам, которые привели ее к этому важнейшему событию.

«Хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича», — написала она в Instagram.

Валиева добавила, что ее тренеры являются абсолютными мастерами в своем деле. Они не только учили ее фигурному катанию, но и тому, как преодолеть себя.

«С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — добавила спортсменка.

Кроме того, фигуристка поблагодарила болельщиков и друзей за поддержку, которую они оказали ей во время Олимпиады. Во время допинг-скандала на территории Москвы появились гигантские баннеры, на которых была надпись «Камила, мы с тобой».

«Спасибо вам всем!!! Низкий вам поклон!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — пообещала Валиева.

15-летняя фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Пробиться в тройку лидеров ей не позволили ошибки, которые она совершила во время произвольной программы. Спортсменка находилась под сильным давлением из-за допинг-скандала. В анализе, который она сдала во время чемпионата России, нашли запрещенный препарат.