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    14 февраля 2022, 12:46

    «Будем болеть и посылать позитивную энергию». Бестемьянова — о допуске Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде

    Артур Блянихов

    Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова обсудила с порталом News.ru решение Спортивного арбитражного суда допустить фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

    Бестемьянова обратила внимание на то, что Валиева своим выступлением тронула сердца не только россиян, но и зрителей по всему миру.

    «Она уникальная спортсменка. Она не просто хорошая фигуристка. Она — чудо. Зарубить чудо на корню нельзя», — подчеркнула собеседница издания.

    Она допустила, что при принятии решения о допуске в суде понимали, что с этим не стоит играть. Бестемьянова выразила уверенность, что и тренера, и вся команда помогут Валиевой психологически восстановиться.

    «А мы будем болеть и посылать позитивную энергию нашей девчонке», — добавила спортсменка.