Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова обсудила с порталом News.ru решение Спортивного арбитражного суда допустить фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Бестемьянова обратила внимание на то, что Валиева своим выступлением тронула сердца не только россиян, но и зрителей по всему миру.

«Она уникальная спортсменка. Она не просто хорошая фигуристка. Она — чудо. Зарубить чудо на корню нельзя», — подчеркнула собеседница издания.

Она допустила, что при принятии решения о допуске в суде понимали, что с этим не стоит играть. Бестемьянова выразила уверенность, что и тренера, и вся команда помогут Валиевой психологически восстановиться.

«А мы будем болеть и посылать позитивную энергию нашей девчонке», — добавила спортсменка.