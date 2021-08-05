Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 килограммов. Это золото стало 16-м для российской команды.

Финальный бой Угуев провел с Кумаром Рави. Поединок завершился со счетом 7:4.

Угуев родился в 1995 году в Хасавюрте. В 2018 и 2019 годах он выиграл два чемпионата мира, в 2020 году взял Кубок мира. На Олимпийских играх в Токио он был бесспорным фаворитом в своей весовой категории.

Сегодня еще одну золотую медаль завоевал российский боксер Альберт Батыргазиев. В турнире в категории до 57 килограммов он оказался сильнее американского спортсмена Дюка Рэгана.

Таким образом, в активе россиян на Олимпиаде 16 золотых медалей, 21 серебро и 19 бронзовых наград. Сборная ОКР находится на пятом месте в общем медальном зачете. Ее обгоняет Австралия. В тройку лидеров входят Китай, США и Япония.

Игры завершатся 8 августа.