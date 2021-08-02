Борец Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады

Российский борец Сергей Емелин получил бронзовую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе среди спортсменов весом до 60 килограммов. Как сообщил ТАСС, это 49-я награда в копилке российской сборной.

В борьбе за бронзовую медаль Емелин победил спортсмена из Молдавии Виктора Чобану. Встреча закончилась со счетом 12:1.

Соперники за третье место знакомы очень давно. Емелин уже встречался с Чобану в финале чемпионата мира 2018 года. Тогда россиянин одолел молдавского борца. Но на континентальном форуме спустя год Емелин уступил Чобану.

В одной восьмой финала россиянин одолел египтянина Хайтема Махмуда Фахми, но в четвертьфинальной части соревнований уступил кубинцу Луису Орте.

На сегодняшний день на счету сборной России 12 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых наград. Команда занимает пятое место в медальном зачете.