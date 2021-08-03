Борец Евлоев принес России 13-е золото Олимпиады

Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в Токио. Он выиграл золотую медаль в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.

В финале соревнований Евлоев оказался сильнее борца из Армении Артура Алексаняна. До поединка на Олимпиаде они встречались уже три раза, поэтому оппонент был хорошо знаком российскому спортсмену.

Евлоев является двукратным чемпионом мира, чемпионом и призером домашних чемпионатов, двукратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Европейских наций и Кубка мира, Заслуженным мастером спорта России.

Золото Евлоева — это уже 52-я медаль в активе сборной России на Олимпиаде. В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета РФ занимает пятое место. Россиян опередила команда из Австралии, расположившаяся на четвертой строчке. В первую тройку входят сборные Китая, США и Японии.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.