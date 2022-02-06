Большунов упал на на первом круге скиатлона на ОИ в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов упал на спуске на первом круге скиатлона. Это произошло на девятой минуте соревнований.

Большунов смог продолжить гонку, но потерял несколько секунд.

На отсечке 3,8 километра он уступал лидеру гонки 4,2 секунды. Но потом вышел вперед.

Помимо Большунова, в гонке участвуют россияне Артем Мальцев, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Накануне россиянка Наталья Непряева заняла втрое место в женском скиатлоне. Первой стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Третьей стала представительница Австрии Тереза Штадлобер.